غرق 4 مهاجرين غير قانونيين وإنقاذ العشرات قرب السواحل الليبية

لقي أربعة مهاجرين غير قانونيين مصرعهم غرقا قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية، فيما تم إنقاذ 91 آخرين.

وقال الهلال الأحمر الليبي في منشور على صفحته على منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي إنه “تلقى ليلة الخميس الماضي بلاغا بشأن وجود قاربين يحملان مهاجرين غير نظاميين وقد انقلبا بالقرب من شاطئ الخمس وتبين أن القارب الأول كان على متنه 26 مهاجرا من الجنسية البنغلادشية وقد فارق أربعة منهم الحياة”.

وأضاف المنشور أن القارب الثاني كان يحمل 69 مهاجرا بينهم اثنان يحملان الجنسية المصرية والباقون من السودانيين، منهم 8 أطفال.

وحسب المنشور “قام فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بالتعامل مع حالات المهاجرين وفق الإجراءات المتبعة كما تم انتشال الجثث وتسليمها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق تعليمات النيابة العامة في الخمس”.

وتقع مدينة الخمس الساحلية على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي طرابلس زتعد واحدة من أبرز مواقع تهريب المهاجرين غربي البلاد.

ومنذ اندلاع الثورة الليبية وما تلاها من حرب أهلية نشطت شبكات هجرة محلية ودولية في عمليات تهريب المهاجرين غير القانونيين باستغلال الترهل الأمني والسياسي.

وتتم عمليات تهريب المهاجرين الأفارقة والآسيويين من بلدانهم إلى ليبيا كمحطة أولى ومنها إلى سواحل أوروبا الجنوبية عبر البحر المتوسط.