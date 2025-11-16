مدير الإعلام الحكومي: “غزة تعيش أزمة إنسانية مأساوية كارثية بشكل غير مسبوق”

حذر مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة د/ إسماعيل الثوابتة من الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع حاليا بسبب الأمطار والجو البارد خلال فصل الشتاء.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال الثوابتة “غزة تعيش أزمة إنسانية مأساوية كارثية بشكل غير مسبوق منذ بداية حرب الإبادة الجماعية قبل سنتين وحتى اليوم”.

وأوضح الثوابتة “على الرغم من دخول قرار وقف الحرب حيز التنفيذ قبل نحو شهر وحتى هذه اللحظة للأسف المعابر لا تزال مغلقة وجيش الاحنلال الإسرائيلي يتلكأ منذ أكثر من شهر في إدخال مواد الإيواء كما نص قرار وقف إطلاق النار الإنساني والبروتوكول الإنساني بفتح المعابر من أجل إدخال مواد الإيواء”.

وأكد الثوابتة أن “ما كان يحذر منه العالم على مدار الفترة الماضية وقعنا فيه اليوم وهذا هو ما كان يريده الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تأزيم الوضع الإنساني ووقوع هذه الكارثة الحقيقية”.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير ما يقرب من 288 ألف وحدة سكنية مملوكة للفلسطينيين في غزة وهو ما أدى لتشريد مئات الآلاف مردفا “مئات الآلاف من الأسر تعيش في خيام الإيواء وهي خيام مصنوعة من القماش أو مصنوعة من النايلون وهي منتشرة في جميع محافظات قطاع غزة وعلى مدار عامين والإبادة والحصار الشديد هذه الخيام اهترأت بشكل كامل ولم يتبق منها شيء”.