اليونيفيل تعتبر إطلاق إسرائيل النار على دورية انتهاكا خطيرا.. والجيشان اللبناني والإسرائيلي يعلقان

أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن إدانتها الشديدة لواقعة إطلاق النار التي تعرضت لها إحدى دورياتها، صباح الأحد، قرب موقع أقامه الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، واعتبرتها “انتهاكا خطيرا” لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وقالت اليونيفيل في بيان إن دبابة “ميركافا” إسرائيلية أطلقت رشاشاتها الثقيلة نحو جنود حفظ السلام أثناء سيرهم على الأقدام، وسقطت الطلقات على بعد نحو 5 أمتار منهم، مما اضطرهم إلى الاحتماء في المنطقة.

وأوضحت أن عناصرها تواصلوا عبر قنوات الارتباط لوقف إطلاق النار، وتمكنوا من مغادرة المنطقة بسلام بعد نحو نصف ساعة، مع انسحاب الدبابة إلى داخل الموقع الإسرائيلي.

وأكدت القوة الدولية أنه لم يصب أحد من جنودها بأذى، لكنها شددت على أن الحادث يشكل خرقا واضحا لولايتها، مطالبة الجيش الإسرائيلي بوقف “أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قواتنا أو تقع بالقرب منها”.

زعزعة الاستقرار

من جانبها، حملت قيادة الجيش اللبناني، إسرائيل مسؤولية ما وصفته بـ”الاعتداء المدان”، وقالت في بيان إن العدو الإسرائيلي يواصل “زعزعة الاستقرار” بجنوب البلاد وعرقلة انتشار الجيش، معتبرة استهداف دورية اليونيفيل تصعيدا خطيرا يستوجب تحركا فوريا.

وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوقف الانتهاكات والخروقات المتواصلة.

طلقات تحذيرية

أما الجيش الإسرائيلي، فقال في بيان إنه جرى في وقت سابق من اليوم رصد “مشتبه فيهما” في منطقة الحمامات بجنوب لبنان، وإن قواته أطلقت طلقات تحذيرية فابتعد الشخصان دون تسجيل إصابات.

وأضاف أنه تبين لاحقا أن المشتبه فيهما كانا من جنود الأمم المتحدة الذين كانوا ينفذون دورية اعتيادية، وأن سوء الأحوال الجوية أدى إلى سوء التقدير.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يوجه “إطلاق نار متعمدا” نحو قوات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحادث قيد المراجعة ويتم التعامل معه عبر قنوات الاتصال الرسمية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة ما وصفه بـ”أي تهديد” لإسرائيل.