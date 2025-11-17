“ارحم اللي بالخيم يا الله”.. فلسطيني يتضرع إلى الله ويوجه نداء للأمة العربية والعالم (فيديو)

شهدت غزة مشهدا مؤثرا، حيث وقف أحد سكان القطاع رافعا يديه إلى السماء، وبدأ يتضرع إلى الله تعالى بالدعاء تحت المطر الغزير، راجيا الرحمة بأهالي القطاع الذين غمرتهم مياه الأمطار داخل خيامهم.

ودعا الرجل، في نداء إنساني مؤلم، الله أن يرحم الأطفال والنساء والشيوخ والضعفاء، مذكرا العالم بمعاناة أكثر من مليون ونصف مليون شخص يعيشون في ظروف صعبة وسط البرد والرعد.

وطلب الرجل من الأمة العربية والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب غزة، وإغاثة النازحين الذين أصبحت خيامهم غير صالحة للحياة، في إحدى أصعب أزمات القطاع منذ سنوات.

“ارحم اللي بالخيم يا الله”.. فلسطيني من غزة يدعو ويتضرع إلى الله تحت المطر، بعد أن أغرقت مياه الأمطار خيام النازحين pic.twitter.com/IScTONGWEV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2025

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، ضرب منخفض جوي مصحوب برياح وأمطار قطاع غزة، مما تسبب في غرق الآلاف من الخيام التي تؤوي نازحين، وأفقدهم آخر ما يملكونه من مأوى وأمتعة، بعدما دمرت إسرائيل منازلهم خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية ورفضت إدخال البدائل من خيام وبيوت متنقلة.