بعد تعليق دام 3 أشهر.. ألمانيا تعيد تصدير الأسلحة لإسرائيل

ألمانيا تغير لهجتها تجاه إسرائيل بسبب الغارات المكثفة على قطاع غزة
برلين تقرر رفع قيود تصدير الأسلحة إلى إسرائيل (غيتي - أرشيفية)

سيد توكل

Published On 17/11/2025
آخر تحديث: 02:59 PM (توقيت مكة)

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستلغي التعليق المؤقت على بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، الذي فرض في أغسطس/آب الماضي، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة، اليوم الاثنين، إن القرار سيتيح استئناف الصادرات التي تم تعليقها بدءاً من 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع استمرار مراجعة كل حالة على حدة بما يتوافق مع التطورات.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي أصدر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمرا بفرض هذه القيود، مما أوقف الموافقة على تصدير الأسلحة التي قد تُستخدَم في حرب غزة، ردا على إعلان إسرائيل شنّ هجوم بري شامل ومنع إيصال المساعدات إلى غزة.

تفاصيل القرار

وأوضح حينها أن القرار يشمل الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها في غزة فقط، دون المساس بالأسلحة التي تعتبرها إسرائيل ضرورية للدفاع عن نفسها.

وأضاف المتحدث أن ألمانيا ستواصل دعمها للسلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، والإسهام في إعادة إعمار غزة.

يُذكر أن لوائح التصدير الألمانية تحظر عموما شحن الأسلحة إلى مناطق الحرب والأزمات، ولكن شحن الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل كان استثناءً.

المصدر: رويترز

