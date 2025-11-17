بعد تعليق دام 3 أشهر.. ألمانيا تعيد تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستلغي التعليق المؤقت على بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، الذي فرض في أغسطس/آب الماضي، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة، اليوم الاثنين، إن القرار سيتيح استئناف الصادرات التي تم تعليقها بدءاً من 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مع استمرار مراجعة كل حالة على حدة بما يتوافق مع التطورات.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي أصدر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمرا بفرض هذه القيود، مما أوقف الموافقة على تصدير الأسلحة التي قد تُستخدَم في حرب غزة، ردا على إعلان إسرائيل شنّ هجوم بري شامل ومنع إيصال المساعدات إلى غزة.

رويترز: ألمانيا ستستأنف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من 24 نوفمبر المقبل بعد تعليق بعضها في أغسطس الماضي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SgT1ZzWyDt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2025

تفاصيل القرار

وأوضح حينها أن القرار يشمل الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها في غزة فقط، دون المساس بالأسلحة التي تعتبرها إسرائيل ضرورية للدفاع عن نفسها.

وأضاف المتحدث أن ألمانيا ستواصل دعمها للسلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، والإسهام في إعادة إعمار غزة.

يُذكر أن لوائح التصدير الألمانية تحظر عموما شحن الأسلحة إلى مناطق الحرب والأزمات، ولكن شحن الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل كان استثناءً.