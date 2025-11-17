خبير بالنزاعات الدولية: “مسألة نزع السلاح لن تحل إلا بالتوافق مع حماس”

أكد د/ إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة أن ملف نزع السلاح في غزة لا يمكن التوصل إلى حله سوى بالاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر أشار فريحات إلى التقارير الإعلامية حول لقاء معتزم بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية قائلا “هذا وضمن بقية المؤشرات لدينا يفيد بأن المسألة متعلقة بقضية نزع السلاح بالتحديد”.

وأردف فريحات “لأنه حتى لو صدر القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وأصبحت القوات الموجودة في غزة قوة نزع سلاح وليست لحفظ السلام وشاركت فيها عدة دول عربية فهي بنهاية المطاف وحتى لو جاءت ساعة الصفر لن تشتبك مع الفلسطينيين وتنزع سلاحهم بالقوة”.

وبذلك توقع فريحات أن الإدارة الأمريكية “ربما تكفلت في هذه المسألة أن تقوم بحلها مع حماس بشكل مباشر، لأنه بتقديري لن تحل مسألة نزع السلاح إلا بالتوافق مع حماس”.

أما المقابل الذي قد تحصل عليه حماس نظير التخلي عن سلاحها فأكد فريحات أنه لا شيء واضح حتى الآن وأنه أمر “تم تركه للمجهول وترك للإدارة الأمريكية أن تقوم بحله مع حماس بشكل مباشر”.

وأضاف “لهذا خطت الإدارة الأمريكية خطوة كبيرة بالرغبة بالجلوس مع حركة حماس التي تعتبرها واشنطن إرهابية وتريد أن تتفاوض معها مباشرة”.