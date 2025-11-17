خبير عسكري سوداني: “الدعم السريع ترغب بالسيطرة على بابنوسة كنقطة انطلاق لمواقع أخرى”

حذر الخبير العسكري السوداني عمر أرباب من الخطورة الاستراتيجية التي سيواجهها السودان حال سقوط مدينة بابنوسة بأيدي قوات الدعم السريع.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال أرباب “بابنوسة تعتبر منطقة حاكمة وهي بوابة إلى دارفور وكردفان ولها أهمية استراتيجية حتى خطوط السكك الحديدية القديمة تمر بها”.

لماذا تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على منطقة بابنوسة؟#السودان pic.twitter.com/KxZVXp6dop — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2025

وأضاف أرباب أن المدينة تتمتع بمزايا اقتصادية حيث تضم واحدا من أهم وأقدم مصانع الألبان في السودان علاوة على تحكمها في خطوط المواصلات التي تربط بين مدينة نيالا ومناطق الجنوب مثل مدينة واو.

وأردف أرباب “بهذا الموقع الاستراتيجي والاقتصادي نجد أن الحرب في هذه المنطقة تشير إلى تموضع جديد للقوات لكي تهدد مواقع أخرى فالسيطرة على بابنوسة تهدد مباشرة مدينة نيالا وتهدد مدينة الضعين”.

كما أكد أرباب أن السيطرة على بابنوسة تهدد مدينة الأبيض أيضا لذا “فمن الأشياء المقلقة أن السيطرة على مدينة بابنوسة تعني أن هذا الطرف يسعى للسيطرة على موقع استراتيجي ليبدأ منه التحرك إلى الأمام أكثر منه رغبة في المحافظة على مواقعة”.

واستنتج أرباب أن قوات الدعم السريع حال نجاحها بالسيطرة على بابنوسة ستقوم بشكل سريع بمحاصرة مدينة الأبيض.