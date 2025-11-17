خبير عسكري: “قوات الدعم السريع تقاتل في بابنوسة بنفس الأسلوب الذي قاتلت به في الفاشر”

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي د/ سيد غنيم أن قوات الدعم السريع في معاركها الأخيرة في بابنوسة تمارس نفس الأساليب القتالية التي استخدمتها في الفاشر.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال غنيم “نتحدث تكتيكيا واستراتيجيا وعسكريا، على المستوى التكتيكي قوات الدعم السريع تقاتل بنفس الأسلوب الذي قاتلت به في الفاشر”.

خبير استراتيجي: الدعم السريع تقاتل في #بابنوسة بالأسلوب نفسه الذي استخدمته في الفاشر pic.twitter.com/4Jkrlkcx0h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2025

وأردف غنيم شارحا هذا التكتيك “هو الحصار من عدة جهات و الصبر لفترة طويلة قدر الإمكان واستمرار الهجمات مهما كلفتها حتى تسقط القوات السودانية المتمركزة بها أيا كانت ولو بعد عام ونصف من الحصار”.

وبرر غنيم هذا الموقف من الدعم السريع بتشابه الأهمية الاستراتيجية لبابنوسة والفاشر قائلا “الفاشر وبابنوسة لهما أهمية استراتيجية وهي أن سقوط كل منهما يؤثر على أمر استراتيجي حاسم في الحرب، فالفاشر هي المدينة الأهم وعاصمة إقليم دارفور أما بابنوسة فتمثل عقدة المواصلات الرئيسية لما نسميه بمنطقة جنوب السودان الحالي والواصل بين حدود كردفان ودارفور”.

ورجح غنيم أن قوات الدعم السريع تسعى في الغالب لاستعادة السيطرة على مدينتي الخرطوم والأبيض بعدما خسرت السيطرة عليهما قبل أشهر.

وأشار غنيم أيضا إلى “قرب بابنوسة من الحدود مع دولة جنوب السودان والتي تمتلك قدرات كبيرة منها القدرات الزراعية والنفط”.

وتدور معارك شديدة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مقر قيادة قوات الفرقة 22 في مدينة بابنوسة عاصمة غرب كردفان جنوبي السودان.