لبنان.. إصابة راع لبناني ونفوق عشرات من أغنامه بقصف مسيَّرة إسرائيلية في كفرشوبا

أصيب راعي ماشية لبناني، اليوم الاثنين، ونفق نحو 30 من أغنامه، جراء قصف نفذته مسيَّرة إسرائيلية استهدفه أثناء الرعي في بلدة كفرشوبا التابعة لقضاء حاصبيا جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بأن “خليل إبراهيم القادري تعرَّض لجروح طفيفة، بينما نفق نحو 30 رأسا من الأغنام بعد أن ألقت مسيَّرة إسرائيلية قنبلة في منطقة عزرائيل جنوب بلدة كفرشوبا”.

وأضافت الوكالة أن وحدات من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) هرعت إلى الموقع لمعاينة الأضرار وتوثيق الاعتداء.

وحتى الساعة (15:25 بتوقيت غرينتش) لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحادث.

وتواصل إسرائيل منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 خرق بنوده بوتيرة شبه يومية، وهو ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وكان الاتفاق قد سعى لوقف عدوان إسرائيلي على لبنان بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يتصاعد في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتفظ بسيطرتها على خمس تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، فضلا عن مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.