لجان المقاومة تحذّر من “فخ أمريكي” في مجلس الأمن وتدعو لموقف جزائري “يعبر عن تطلعات شعوب الأمة”

أصدرت لجان المقاومة في فلسطين، بياناً حذّرت فيه من مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن، واعتبرته محاولة لتكريس ما وصفته بـ”الهيمنة الصهيوأمريكية” وشكلاً جديداً من أشكال الاحتلال، عبر دفع قطاع غزة نحو وصاية دولية وتحويله إلى ملف إغاثي منزوع السيادة والسلاح.

وأكدت اللجان، اليوم الاثنين، رفضها القاطع لنشر أي قوات دولية أو أجنبية داخل غزة لتحلّ محل الاحتلال، كما رفضت أي دور أمريكي في إدارة القطاع، معتبرة أن أي دعم دولي لمثل هذا القرار يعد “انحيازاً وشرعنةً للوجود الأجنبي على أرض غزة”.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين، على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وتشمل نشر قوات دولية -متعددة الجنسيات- بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية.

التأكيد على حق تقرير المصير

ودعت اللجان الجزائر، باعتبارها العضو العربي داخل مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف يعكس تطلعات الشعوب العربية برفض المشروع الأمريكي، وعدم السماح بالمسّ بحقوق الفلسطينيين.

كما دعت للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وطالبت بتحرك عربي يعيد تعريف مفهوم الأمن القومي العربي ويضع الصراع في سياقه السياسي والوجودي.

وختمت اللجان بيانها بدعوة “شعوب الأمة والأحرار حول العالم إلى تصعيد الحراك المتضامن مع غزة ورفض المخططات الإجرامية، والعمل بشكل عاجل على إعادة إعمار القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، ووقف خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار”.