أبو الغيط يعلق على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قطاع غزة يمثل بداية الطريق لا نهايته، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستتطلب جهدا واسعا على مختلف المستويات من أجل ترجمة بنود القرار إلى خطوات عملية تحسّن حياة الفلسطينيين.

ونقل المتحدث الرسمي للأمين العام، جمال رشدي، عن أبو الغيط قوله إن القرار “يعكس التزاما دوليا واضحا بإعادة إعمار قطاع غزة الذي شهد دمارا غير مسبوق في التاريخ الحديث”، مشيرا إلى أن “نص القرار تضمَّن إشارة جوهرية إلى مسار سياسي موثوق يقود نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وأوضح أبو الغيط أنه يتطلع إلى “تضافر جهود جميع الأطراف المؤمنة بحل الدولتين من أجل تحويل هذا الالتزام الدولي إلى واقع ملموس يضمن تقدما فعليا باتجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”، الذي وصفه بأنه “جوهر المشكلة وأصل انعدام الاستقرار في المنطقة”.

أبو الغيط يؤكد أن قرار #مجلس_الأمن حول #غزة يُمثل بداية طريق لابد أن ينتهي بتجسيد #الدولة_الفلسطينية pic.twitter.com/4pLHPXxWFh — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) November 18, 2025

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في الانتقال العاجل إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة النقاط العشرين، داعيا إلى ضمان التزام القوة القائمة بالاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة لإعادة الإعمار استنادا إلى قرار مجلس الأمن الأخير.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر، أمس، مشروعا لقرار أمريكي يدعم خطة ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.

ويؤيد النص تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

كما ستعمل قوة الاستقرار الدولية على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية”.

ويسمح القرار أيضا بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.