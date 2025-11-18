“أكبر توافق في تاريخ الأمم المتحدة”.. ترامب يحتفي بقرار مجلس الأمن حول غزة

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار مجلس الأمن الذي أقرّ خطته حول قطاع غزة، مؤكداً أنه يمثل “أحد أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم”.

وقال ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”: “أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن الذي اعتمد تشكيل مجلس السلام بشأن غزة، والذي سأقوم برئاسته”.

ووصف ترامب اعتماد القرار بأنه “لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية”، موجهاً شكره للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمهم.

وأشار إلى أنه “سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس السلام، إلى جانب العديد من الإعلانات المثيرة الأخرى، خلال الأسابيع المقبلة”.