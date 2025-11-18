أول بيان من حماس بعد تصويت مجلس الأمن على المشروع الأمريكي بشأن غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن مشروع القرار الأمريكي الذي تم إقراره في مجلس الأمن بشأن غزة “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية”، معتبرة أنه يفرض آلية لتحقيق ما وصفتها بأهداف الاحتلال التي “فشل في إنجازها عبر حرب الإبادة الوحشية”.

وأوضحت الحركة أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأن مقاومته بجميع الوسائل “حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية”. وأكدت أن المشروع الأمريكي يتضمن “آلية وصاية دولية” على قطاع غزة، وهو ما ترفضه الحركة وجميع القوى والفصائل الفلسطينية، بحسب بيانها.

وأضافت حماس أن تكليف قوة دولية بمهام داخل غزة، من بينها نزع سلاح المقاومة، يفقدها صفة الحيادية ويحوّلها إلى “طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.

شددت حركة حماس على أنه إن جرى إنشاء قوة دولية، فيجب أن تعمل “حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية”، وألا يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن يقتصر وجودها على الحدود للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار و”وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة”.

كما طالبت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، وبتبني قرارات “تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية”.

ودعت إلى ضمان حق أهالي غزة في المساعدات الإنسانية وفتح المعابر بعيداً عن “التسييس والابتزاز”، مشيرة إلى أن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي خلّفها الاحتلال في غزة “تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخ الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها الأونروا”.

واعتبرت حماس أن مشروع القرار الأمريكي يسعى إلى عزل قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع جديدة “بعيدا عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية”.