النواب الأمريكي يصوت لصالح نشر ملفات قضية جيفري إبستين (فيديو)

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يُلزم وزارة العدل بنشر مزيد من ملفات التحقيق المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان سابقا بارتكاب جرائم جنسية مع قاصرات.

ويأتي التصويت في خطوة نادرة من المشرعين الجمهوريين لتحدي رغبات الرئيس دونالد ترامب، الذي حاول في الأيام الأخيرة منع الإفراج عن الوثائق.

وكان ترامب قد نفى تماما أي علاقة له بإبستين، مشيرا إلى أنه “طرده من ناديه منذ سنوات لأنه كان يراه منحرفا مريضا”. وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يعرف شيئا عن الملفات التي يسعى الكونغرس لنشرها.

لكن الموقف الرئاسي شهد تراجعا لافتا، مساء الأحد، بعدما نجحت عريضة داخل مجلس النواب في جمع دعم كافٍ لفرض التصويت على الإفراج عن الملفات. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجمهوريين “يجب أن يصوتوا لصالح نشر ملفات إبستين لأنه ليس لدينا ما نخفيه”، واصفا الخطوة بأنها “خدعة ديمقراطية”.

ورد الديمقراطيون، ومعهم بعض مؤيدي ترامب، بأن لا وجود لأي خداع، وأن نشر سجلات وزارة العدل يندرج ضمن الشفافية المطلوبة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. إذ سبق أن أدين إبستين على مستوى ولاية فلوريدا والمستوى الاتحادي بتهم الاعتداء الجنسي والاتجار بقاصرات، ثم عُثر عليه ميتا داخل زنزانته بسجن فيدرالي في مانهاتن عام 2019، في واقعة صُنفت رسميا بأنها انتحار.