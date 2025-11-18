ترامب مبرّرا بحة صوته: كنت أصرخ على أشخاص يتصرفون بغباء (فيديو)

وجَّه أحد الصحفيين سؤالا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس الاثنين، عن أسباب وجود بحة في صوته، وما إذا كانت صحته على ما يرام.

وأجاب ترامب “أشعر بحالة رائعة، لكنني كنت أصرخ على أشخاص يتصرفون بغباء بشأن أمر يتعلق باتفاق تجاري مع إحدى الدول”.

وتابع ترامب قائلا “أصلحت الأمر لكني فقدت أعصابي أمام هؤلاء”.

وردا على سؤال آخر، أوضح ترامب أن “هذه الدولة كانت تحاول إعادة التفاوض على اتفاقها التجاري، ولم أكن سعيدا بذلك”.

ورفض الرئيس الأمريكي أن يذكر اسم هذه الدولة، رغم إلحاح من صحفية سألته عن الاسم خلال المؤتمر الصحفي، قائلا “لماذا يتعيَّن عليَّ أن أذكر لكِ اسم هذه الدولة؟”.

وأشار موقع نيوزويك إلى أن البيت الأبيض يواجه “تحديات معقدة” في السياسة الخارجية، ومنها العمليات العسكرية الأمريكية الجارية التي تقول الإدارة إنها تستهدف تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، والعلاقات الدبلوماسية المتوترة مع فنزويلا.

وذكر البيت الأبيض في منشور على منصة إكس، أمس الاثنين، أنه “بفضل صفقات الرئيس ترامب، نستعيد التجارة العادلة ونحقق مكاسب كبيرة”، مضيفا أن “سياسات أمريكا أولا تحقق مصالح العمال والأسر الأمريكية”.