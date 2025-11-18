تكساس تصنف الإخوان المسلمين و”كير” منظمتين إرهابيتين

أدرج حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، الثلاثاء، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” و”المنظمات الإجرامية العابرة للحدود” وفق التشريع المحلي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، وتمنع المنظمتين من امتلاك أو شراء أي عقار داخل الولاية، إضافة إلى تعرُّضهما لعقوبات مدنية وجنائية.

وجاء في الوثيقة المودعة لدى سكرتير الولاية أن القرار يستند إلى نصوص من قانون العقوبات وقانون الأملاك في تكساس، مع إلزام أي جهة مخالفة بتجريدها من الملكية وفرض عقوبات عليها.

كما كرر الإعلان اتهامات قديمة تزعم ارتباط “كير” بجهات مصنفة إرهابية، رغم أن أحكاما وتقارير سابقة اعتبرت تلك المزاعم غير مثبتة.

وفي ردها على الخطوة، أكدت “كير” عبر فرعها في تكساس أنها ستواصل عملها الحقوقي “دون تردد”، ووصفت إعلان أبوت بأنه “افترائي وغير قانوني” وينطوي على “تحريض ضد المسلمين الأمريكيين”.

وأشارت إلى أن فريقها القانوني يستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مذكّرة بأنها ربحت 3 دعاوى سابقة ضد الحاكم بسبب محاولاته تقييد حرية التعبير لخدمة أجندات سياسية.

وأضافت المنظمة أنها أمضت 30 عاما في الدفاع عن الحقوق المدنية وحرية التعبير والحرية الدينية، وأكدت إدانتها للإرهاب بكل أشكاله “إلى درجة جعلت تنظيم الدولة يضع أحد قادتها هدفا له”، معتبرة أن مزاعم أبوت “مبنية على نظريات مؤامرة مفندة”.

و”كير” مؤسسة متخصصة في الدفاع عن حقوق المسلمين الأمريكيين، ومناهضة التمييز العنصري والديني، والعمل على تحسين صورة الإسلام في المجتمع الأمريكي بتشجيع الحوار وبناء الثقة المتبادلة مع المؤسسات الأمريكية ونشر قيم العدالة. وللمجلس 32 فرعا ومكتبا إقليميا في الولايات المتحدة.