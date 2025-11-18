شاهد: لحظة جرف السيول لشاحنة وفقدان سائقها في فيتنام

أعلنت السلطات المحلية في إقليم كوانغ تري بوسط فيتنام أن سائق شاحنة ثقيلة فُقد بعد أن جرفته السيول، ظهر الأحد، أثناء محاولته عبور جسر مغمور بالمياه في منطقة لا لاي.

وأفاد مجلس بلدية لا لاي بأن الشاحنة اندفعت وسط تيار مائي قوي اجتاح الجسر، وهو ما أدى إلى سقوطها في مجرى نهر متضخم بفعل الأمطار الغزيرة.

وأوضح أن هوية السائق ما زالت قيد التحقق، في حين تتواصل الجهود للعثور عليه رغم صعوبة البحث بسبب ارتفاع منسوب المياه وقوة التيار.

وتشارك في عمليات البحث فرق من حرس الحدود والشرطة والسلطات المحلية، إضافة إلى متطوعين من السكان.

وشهدت المناطق الجبلية جنوبي الإقليم خلال الأيام الماضية أمطارا غزيرة، تسببت في غمر عشرات المعابر بالمياه وقطع طرق رئيسية، وهو ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 217 أسرة في بلدتَي هويونغ فونغ وبا لونغ إلى مناطق آمنة.