شاهد: لحظة جرف السيول لشاحنة وفقدان سائقها في فيتنام
أعلنت السلطات المحلية في إقليم كوانغ تري بوسط فيتنام أن سائق شاحنة ثقيلة فُقد بعد أن جرفته السيول، ظهر الأحد، أثناء محاولته عبور جسر مغمور بالمياه في منطقة لا لاي.
وأفاد مجلس بلدية لا لاي بأن الشاحنة اندفعت وسط تيار مائي قوي اجتاح الجسر، وهو ما أدى إلى سقوطها في مجرى نهر متضخم بفعل الأمطار الغزيرة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4حادث المدينة المنورة.. شاحنة وقود تصطدم بحافلة معتمرين وشيخ الأزهر ينعى الضحايا
- list 2 of 4لبنان.. إصابة راع لبناني ونفوق عشرات من أغنامه بقصف مسيَّرة إسرائيلية في كفرشوبا
- list 3 of 4ترامب يمنح عفوا غير مشروط لعضو بميليشيا يمينية شارك في اقتحام الكابيتول
- list 4 of 4غرق مهاجرين وإنقاذ العشرات قرب السواحل الليبية
وأوضح أن هوية السائق ما زالت قيد التحقق، في حين تتواصل الجهود للعثور عليه رغم صعوبة البحث بسبب ارتفاع منسوب المياه وقوة التيار.
🚨 INSANE MOMENT IN VIETNAM: Reckless truck driver thinks he’s invincible, forcibly opens the safety barrier, and tries to cross a RAGING flooded spillway…
Seconds later, the flood eats him alive. Truck + driver GONE. Swept away like a toy. 💀
📍 La Lay Commune, Hướng Hóa… pic.twitter.com/TucKLzsbmX
— NewsDaily🪖🗞️🚨 (@XNews24_7) November 17, 2025
وتشارك في عمليات البحث فرق من حرس الحدود والشرطة والسلطات المحلية، إضافة إلى متطوعين من السكان.
وشهدت المناطق الجبلية جنوبي الإقليم خلال الأيام الماضية أمطارا غزيرة، تسببت في غمر عشرات المعابر بالمياه وقطع طرق رئيسية، وهو ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 217 أسرة في بلدتَي هويونغ فونغ وبا لونغ إلى مناطق آمنة.