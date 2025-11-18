لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى غزة (فيديو)

أظهرت صور حصرية للجزيرة مباشر اللحظات الأولى لدخول شاحنات مساعدات تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من معبر كرم أبو سالم باتجاه شمال قطاع غزة، مساء يوم الاثنين.

وتُظهر المشاهد، التي التقطت من شارع صلاح الدين وسط القطاع، قافلة المساعدات وهي تتقدم نحو المناطق المنكوبة في محاولة جديدة للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

مساعدات محاصرة على أبواب غزة

كان المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، أكد يوم السبت أن الوكالة لديها نحو 6 آلاف شاحنة إمدادات تنتظر على أبواب قطاع غزة لتوصيل المساعدات للمحتاجين.

وأشار أبو حسنة إلى أن هذه الشاحنات تحمل الكثير من المواد الغذائية والخيام، وتكفي كل السكان في القطاع لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

وواصل “أيضا نتحدث عن خيام تم إزاحتها من مكانها حوالي 20 مرة خلال عمليات النزوح المستمرة في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل دخول مئات الخيام التي تنتظر على أبواب القطاع”.

وبخصوص الوضع الصحي، أوضح أبو حسنة “هناك أيضا نقص في المواد الغذائية لأن معظم الناس في قطاع غزة أكثر من 90% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تأتي من المنظمات الإنسانية”.

وأردف أبو حسنة “القطاع التجاري له أيضا من يستخدمه وهم من يملكون المال الكافي في غزة لكي يقوموا بعمليات شراء البضائع والمنظومة الأممية والإنسانية سواء كانت دولية أو غير حكومية هي التي توفر نحو 90% من الإمدادات الموجودة في غزة سواء المواد الغذائية أو غيرها لكنه غير كاف حتى الآن”.

وأردف “لدينا خيام ولدينا مواد كالشوادر والألبسة والأغطية تكفي نحو مليون و300 ألف فلسطيني وهذا ما لدينا وحدنا الأونروا ولو سمحوا لنا بإدخال هذه المساعدات سنحل جانب كبير من المشكلة”.