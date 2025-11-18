مشهد موجع لمسن من غزة يفجر تعاطفا واسعا على الإنترنت (فيديو)

في مشهد يختزل قسوة الحرب ووحشية ما خلّفته، أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مسنًّا غزاويًا فقد إحدى عينيه جراء إصابته خلال الحرب، واضطرته الظروف إلى النوم في العراء بلا مأوى ولا حماية، في مواجهة برد الليل وصقيعه.

مشاهد مؤلمة لمسن غزاوي فقد عينيه جراء إصابته خلال الحرب وأجبرته الظروف على النوم في العراء#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/cC4PtyTQhH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2025

وقال ناشر الفيديو، ناهض حجاج وهو مصوّر فلسطيني من غزة: “مسنّ من غزة أنهكته الحرب، أصيب وفقد عينه اليسرى، ينام وحيداً في العراء وسط البرد والصقيع، لا مأوى يحميه سوى صموده، ولا غطاء له يحميه من الأمطار، غزة لا تستحق كل هذا الألم”.

الفيديو الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي فجّر موجة واسعة من التعاطف والحزن، فكتب أحدهم: “مليار مسلم في العالم ويعيش حياة قاسية وهذا القليل من الكثير من معاناة إخواننا ولكن سنحاسب عند الملك سريع الحساب”.

وعلّق آخر بحسرة: “يا له من عالم قاس، الله يشفيه ويعافيه عاجلا غير آجل”.

وقال أحد المتابعين متأثراً: “والله العظيم أتمنى أن أكون في مكانك يا فخر الأمة العربية والإسلامية بكل المقاييس”.