معركة قضائية بين مبابي وباريس سان جرمان ومطالبات بمئات الملايين

طالب قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، الإثنين، بتعويض قدره 263 مليون يورو (نحو 305 ملايين دولار) من ناديه السابق باريس سان جرمان، في إطار نزاع قضائي بشأن الوضع القانوني لعقده وطريقة معاملته خلال موسمه الأخير مع الفريق.

دعوى مضادة من باريس سان جرمان

ورد النادي الباريسي بدعوى مضادة أمام محكمة العمل في باريس، مطالبا بـ240 مليون يورو من مبابي، مستندا إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي التي بلغت قيمتها 300 مليون يورو، ورفض اللاعب إتمامها.

وكان مبابي (26 عاما) قد تقدم بشكوى في يونيو/حزيران الماضي، متهما النادي المملوك لقطر بتهميشه وإجباره على التدريب مع لاعبين يرغب النادي في التخلص منهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد. هذه الممارسات طالت لاعبين آخرين، ما دفع رابطة اللاعبين الفرنسيين إلى التقدم بشكوى مشابهة العام الماضي.

استبعاد من الجولة الآسيوية

لم يدع مبابي للمشاركة في جولة باريس سان جرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، وغاب عن أول مباراة في الموسم، قبل أن يعود لاحقا إلى الفريق بعد محادثات مع إدارة النادي.

وبعد سبعة مواسم مع باريس سان جرمان، غادر مبابي إلى ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، ويتقاضى راتبا سنويا يقدر بـ30 مليون يورو.

وسجل النجم الفرنسي 256 هدفا في 308 مباريات مع النادي الباريسي، لكن الأخير حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي عقب رحيله.