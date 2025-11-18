هيئة البث: إسرائيل ترفض طلبا للرئيس السوري

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل رفضت مطلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأوضحت الهيئة، نقلاً عن مصادر، أن أي “انسحاب إسرائيلي محتمل سيكون فقط في إطار اتفاق سلام كامل وليس اتفاقاً أمنياً، وهو ما لا يبدو مطروحاً في الوقت الحالي”.

توغل إسرائيلي في القنيطرة

وجاء ذلك بالتزامن مع توغّل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الاثنين في عدة قرى بريف القنيطرة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن دورية إسرائيلية مكوّنة من ثلاث آليات عسكرية من نوع همر توغلت في محيط سد المنطرة في قرية الصمدانية الغربية، ثم تحركت نحو قرية العجرف، قبل أن تسلك الطريق إلى قرية الصمدانية الشرقية، حيث انسحبت لاحقاً.

وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في وقت سابق من يوم الاثنين في قرية أم العظام بريف القنيطرة الأوسط، وكذلك بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة، فيما سجلت توغلاً آخر أمس في قرية صيدا الجولان بريف المحافظة الجنوبي.