ولي العهد السعودي يرفع استثمارات بلاده في أمريكا إلى نحو تريليون دولار (فيديو)
Published On 18/11/2025|
آخر تحديث: 11:34 PM (توقيت مكة)
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيادة استثمارات بلاده في الولايات المتحدة من 600 مليون دولار إلى نحو تريليون دولار.
وجاء الإعلان خلال استقبال ترامب للأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه يحظى بصداقة جيدة مع الأمير محمد منذ مدة طويلة.
وأشار ترامب إلى أن “السعودية حليف عظيم” للولايات المتحدة، مؤكدا أنه يعتزم بيع مقاتلات إف-35 للرياض.
وأكد ترامب أن الطائرات التي ستحصل عليها السعودية ستكون مماثلة للطائرات لدى إسرائيل.
وقال ترامب إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع ولي العهد بشأن اتفاق دفاعي مع السعودية.
أبرز التصريحات:
- ترامب: لدينا رجل يحظى باحترام كبير جدا في المكتب البيضاوي وصديق مقرب جدا إليَّ منذ وقت طويل وأنا فخور جدا بالعمل الذي قام به.
- ولي العهد السعودي: مهتمون بعدد من القطاعات الأمريكية من بينها الذكاء الاصطناعي.
- ترامب: سنبرم اتفاقا في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية.
- ترامب: العلاقة مع السعودية في أفضل حالاتها.
- ولي العهد السعودي: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تاريخية وحيوية ونستعد لفصل جديد من العلاقة يضيف إلى البلدين.
- ترامب: إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
- ولي العهد السعودي: إيران تريد إبرام صفقة ونعمل على إنجازها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
- ولي العهد السعودي: نريد تحقيق السلام في المنطقة ونسعى لتطبيق حل الدولتين.
- ترامب: نريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين.
- ترامب: مقاتلات إف-35 التي سنقدمها إلى السعودية مشابهة لتلك الخاصة بإسرائيل.
- ترامب: لن أحضر قمة العشرين في جنوب إفريقيا لأنني أرفض سياساتها.
- ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا بناء على طلب ولي العهد السعودي والرئيس التركي.
- ترامب: الفلسطينيون يبلون بلاء حسنا وهم يحبونني الآن.
- ترامب: نحن الآن أفضل من أي وقت مضى ولدينا تعهدات استثمارية بقيمة 21 تريليون دولار خلال عام واحد فقط.
- ترامب: نعمل على الموافقة على توفير رقائق متقدمة للسعودية.
- ترامب: ولي العهد السعودي قام بعمل ممتاز.
- ولي العهد السعودي: سنتعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي ونحتاج إلى أشباه الموصلات.
- ولي العهد السعودي: نعمل على فرص استثمار حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ترامب لولي العهد السعودي: نقدّر رفع استثماراتكم إلى تريليون دولار.
- ترامب: نريد الوصول إلى أرقام مذهلة بشأن التعاون مع السعودية.
- ترامب: ولي العهد السعودي صديق مقرب وعقدت معه اجتماعا رائعا في البيت الأبيض.
- ولي العهد السعودي: سنزيد الاستثمار في الولايات المتحدة إلى نحو تريليون دولار.
- ولي العهد السعودي لترامب: نؤمن بمستقبل مشترك مع الولايات المتحدة وأثمّن جهودكم من أجل إحلال السلام العالمي.
- ولي العهد السعودي لترامب: تقوم بعمل كبير من أجل إحلال السلام العالمي.
- ولي العهد السعودي: سنعلن زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة إلى نحو تريليون دولار.
- ترامب: الأسعار ستنخفض في الولايات المتحدة بعد أن كان التضخم هو الأسوأ في تاريخ البلاد.
المصدر: الجزيرة مباشر