ولي العهد السعودي يرفع استثمارات بلاده في أمريكا إلى نحو تريليون دولار (فيديو)

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيادة استثمارات بلاده في الولايات المتحدة من 600 مليون دولار إلى نحو تريليون دولار.

وجاء الإعلان خلال استقبال ترامب للأمير محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه يحظى بصداقة جيدة مع الأمير محمد منذ مدة طويلة.

وأشار ترامب إلى أن “السعودية حليف عظيم” للولايات المتحدة، مؤكدا أنه يعتزم بيع مقاتلات إف-35 للرياض.

وأكد ترامب أن الطائرات التي ستحصل عليها السعودية ستكون مماثلة للطائرات لدى إسرائيل.

وقال ترامب إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع ولي العهد بشأن اتفاق دفاعي مع السعودية.

أبرز التصريحات: