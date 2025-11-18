13 شهيدا في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان (فيديو)

قالت وزارة الصحة في لبنان إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 4 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وأظهرت لقطات مصورة ارتفاع ألسنة اللهب من محيط المنطقة قرب مسجد خالد بن الوليد في المخيم.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم “عناصر إرهابية عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس في جنوب لبنان”، على حد زعمه.

وادعى الاحتلال أنه “قبل الغارة اتُّخذت خطوات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الأخرى”.