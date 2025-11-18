13 شهيدا في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان (فيديو)

قالت وزارة الصحة في لبنان إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 4 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وأظهرت لقطات مصورة ارتفاع ألسنة اللهب من محيط المنطقة قرب مسجد خالد بن الوليد في المخيم.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم “عناصر إرهابية عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس في جنوب لبنان”، على حد زعمه.

وادعى الاحتلال أنه “قبل الغارة اتُّخذت خطوات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الأخرى”.

إدانة فلسطينية

من جانبها، أدانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا، في بيان، الهجوم الذي استهدف منطقة مكتظة بالسكان.

وقال البيان إن الفصائل تدين ” جريمة العدوان الوحشي الذي ارتكبه الاحتلال الصهيوني بحقِّ أهلنا في مخيمِ عين الحلوة، بعدما استهدفت طائراته منطقةً مكتظّةً بالسكان الآمنين، فارتقى عدد من الشهداء، وسقط عشرات الجرحى في مجزرة جديدة تضاف إلى سجلّ الإرهاب الصهيوني ضد أبناء شعبنا في الوطن والشتات”.

وأضاف البيان أن ” ما جرى ليس سوى حلقةٍ من سلسلة الإجرام التي ينتهجها هذا الكيان المجرم لضرب الاستقرار داخل المخيمات، ومحاولة يائسة للنيل من إرادة أهلنا وصمودهم، في الوقت الذي يمعن فيه الاحتلال في عدوانه المفتوح ضد أبناء شعبنا في كلّ أماكن وجودهم. إنّ استهداف المدنيين جريمةٌ مكتملةُ الأركان، تؤكد طبيعة هذا العدو وسلوكه القائم على القتل والإرهاب، وتؤكد مسؤوليته الكاملة عن دماء أهلنا ومعاناتهم”.