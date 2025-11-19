“تهديد كبير يجب التصدي له”.. خبراء: الأغذية الفائقة المعالجة تشكل خطرا على الصحة العامة

أفادت سلسلة جديدة من الأوراق البحثية كتبها 43 خبيرا عالميا في دورية لانسيت الطبية بأن الأغذية الفائقة المعالجة تشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة يجب التصدي له على وجه السرعة.

ويذهب العلماء، بمن فيهم البرازيلي كارلوس مونتيرو الذي صاغ المصطلح مع زملائه قبل نحو 15 عاما، إلى أن الأغذية الفائقة المعالجة أصبحت الآن شائعة على نحو متزايد في أنحاء العالم وترتبط بتدهور جودة النظام الغذائي وعدد من الأمراض، من السمنة إلى السرطان.

وقال مونتيرو، الأستاذ في جامعة ساو باولو، في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت أمس الثلاثاء “يتعلق الأمر بالأدلة التي لدينا اليوم عن… الأطعمة الفائقة المعالجة وصحة الإنسان… فما نعرفه الآن يبرر اتخاذ إجراء عام عالمي”.

Ultra-processed foods are reshaping global diets, health & the planet. 🌍 Join us for the global launch of @TheLancet Series on UPFs & Human Health, 📅 19 Nov (London & online) Experts will unpack the science, policy & politics of UPFs. 🔗Register: https://t.co/uKwp8XuG9j pic.twitter.com/EqGSk9U5ne — Carlos A. Monteiro (@CMonteiro_USP) November 3, 2025

المعالجة والسياسة

والأغذية الفائقة المعالجة هي فئة من الأطعمة أو المشروبات المصنوعة باستخدام تقنيات المعالجة والمواد المضافة والمكونات الصناعية، وتحتوي في الغالب على القليل من الأطعمة الكاملة، ومن الأمثلة على ذلك المشروبات الغازية أو الشعيرية السريعة التحضير (نودلز).

وعلى الرغم من استخدام مصطلح الأغذية الفائقة المعالجة على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية، فإن علماء وقائمين على صناعة الأغذية يقولون إن المصطلح بسيط للغاية وإن المعركة أصبحت مسيسة على نحو متزايد.

ويقر معدو الأوراق البحثية بالانتقادات في دورية (لانسيت) الطبية، قائلين إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة، خاصة فيما يتعلق بكيفية تسبب الأغذية فائقة المعالجة في اعتلال الصحة، وكذلك عن المنتجات ذات القيم الغذائية المختلفة ضمن هذه الفئة، لكنهم يقولون إن الإشارة قوية بالفعل بما فيه الكفاية للحكومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

Ultra-processed foods – what’s the impact? In a new Lancet Series, experts warn a global rise in #UPFs presents a growing public health threat. Read the evidence & policy recommendations ⬇️https://t.co/cKavYNYlcQ pic.twitter.com/YpWJluh3gZ — The Lancet (@TheLancet) November 18, 2025

مراجعة منهجية

وفي مراجعة منهجية لما مجموعه 104 دراسات طويلة الأمد أُجريت من أجل هذه السلسلة، أفادت 92 دراسة بوجود مخاطر أكبر مرتبطة بمرض مزمن واحد أو أكثر له صلة بالأنماط الغذائية المتعلقة بالأغذية فائقة المعالجة.

كما أفادت تلك الدراسات، بأن هناك صلات كبيرة باثنتي عشرة حالة صحية منها داء السكري من النوع الثاني والسمنة والاكتئاب.