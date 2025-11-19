السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع غرب مدينة الأُبيِض شمال كردفان

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الأربعاء، بين الجيش السوداني والقوات المساندة له، وقوات الدعم السريع، في محور أم صميمة غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأفادت بسماع دوي انفجارات في محيط المنطقة التي شهدت المواجهات.

ونشر جنود من الجيش السوداني مقطعًا مصورًا قالوا إنه يُظهر سيطرة الجيش على جبل أبو سنون غرب مدينة الأبيض، وذلك بعد يوم من إعلان قوات الدعم السريع في بيان أنها سيطرت على الموقع وصدت هجوماً للجيش على قواتها.

القائد كيكل من ميدان المعارك كردفان

“لن نتزحزح من ميدان المعركة”

من جانبه أكد قائد قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش (أبو عاقلة كيكل) إنهم “لن يتزحزحوا شبرا من ميدان المعركة حتى تحقيق النصر الكامل”. وأضاف أن عهدهم مع الشعب والجيش هو “عدم التراجع عن ميدان القتال”.

وقال كيكل، في مقطع مصوّر بثّ اليوم من بين قواته، في أول ظهور له عقب تعرضه لإصابة وصفتها قوات درع السودان “بالطفيفة” خلال معارك شمال كردفان يوم الاثنين، إنه “متعود على الموت وراضٍ به”.

وأضاف أنها ليست أول معركة يخوضها، مؤكّدًا استمرار القتال “حتى السيطرة على جميع ولايات السودان، وصولًا إلى منطقة أم دافوق بولاية جنوب دارفور على الحدود مع أفريقيا الوسطى”.

وأفادت قوات درع السودان، بأن قائدها أبو عاقلة كيكل، يباشر قيادة قواته من ميدان القتال في إقليم كردفان غربي البلاد.

The United States commends the ongoing work of UN OCHA to increase access and scale up assistance to ensure that aid can reach as many of the people suffering in Sudan as possible. The recent visit of @UNReliefChief and @UNOCHA_Sudan to Darfur is an important step for getting aid…

تحقيق تقدم في محاور كردفان

من جانبه قال الجيش السوداني، إن قواته حققت “تقدماً نوعياً” في مختلف محاور القتال بولاية كردفان، عقب معارك وصفها بـ”البطولية” خاضتها وحداته الميدانية بمساندة القوة المشتركة للحركات المسلحة وقوات الإسناد.

وأضاف الجيش في بيان، أن قواته والقوات المساندة لها كبّدت قوات الدعم السريع خسائر “كبيرة” في الأرواح والعتاد، وتمكنت من تأمين عدد من المواقع الحيوية وإعادة الانتشار وفق الخطة الميدانية الموضوعة.

إن المعارك التي دارت في محاور جبل أبو سنون وجبل عيسى والعيارة غربي الأبيض بشمال كردفان تقف شاهدة على أن حلف السلام ومن وافقوا على الهدنة الإنسانية أن النصر حليفهم والهزيمة لدعاة الحرب واستمرارها، لذا كانت قوات تأسيس وشبابها الشجعان عند العهد والميثاق مع الوعد كما عهدناهم في سحق…

“الجيش رتب للمعارك”

وفي السياق، اتهم الدعم السريع الجيش برفض الهدنة، وقال وزير الداخلية بحكومة تأسيس سليمان صندل، إن الجيش “رتب للمعارك الدائرة في ولايات كردفان” بعد رفضه الهدنة الإنسانية وأي حديث حول التوصل لاتفاق سلام.

وأضاف صندل، في تغريدة على منصة إكس، أن قوات التحالف كبّدت الجيش خسائر خلال المعارك التي شهدتها محاور “جبل أبو سنون وجبل عيسى والعيارة “غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

معاناة المدنيين بلغت مستويات كارثية

وفيما يتعلق بالمدنيين في مدينة الفاشر، قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية مسعد بولس، إن زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر إلى إقليم دارفور تمثل خطوة مهمة لإيصال المساعدات.

وشدد بولس، في منشور على منصة إكس، على أن معاناة المدنيين في السودان بلغت “مستويات كارثية”، مؤكداً أن الوقت قد حان لوقف العنف في البلاد.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وتتفاقم معاناة المدنيين بالسودان جراء استمرار الحرب الدامية بين الجيش والدعم السريع، منذ أبريل/ نيسان 2023، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13مليون شخص.