“المجتمع الدولي تخلى عن السودان”.. بريطانيا تعتزم فرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

كشفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أنها تعتزم فرض عقوبات تتعلق بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في السودان الذي يعاني من ويلات الحرب، وشددت على ضرورة بذل جهود حثيثة لوقف إطلاق النار.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية لنواب في البرلمان الثلاثاء “في ظل جهود عالمية لإنهاء الحرب في السودان، أصدرت توجيهات للمسؤولين لديّ لطرح عقوبات محتمل فرضها تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان”.

وأضافت “المجتمع الدولي تخلى عن السودان لفترة طويلة جدا. ربما نحتاج إلى التأكد من إمكانية وصول فرق للتحقيق في هذه الفظائع ومقاضاة الجناة”.

Today the UK called a special session of the UN Human Rights Council on Sudan, and our resolution was unanimously agreed, demandng an immediate ceasefire, urgent humanitarian relief, and accountability for the atrocities committed in El Fasher and beyond. We will not look away. https://t.co/9hPydsxuE8 — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) November 14, 2025

فرض عقوبات على مؤسسات

وخلال العام الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على ثلاث مؤسسات، هي بنك الخليج، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وريد روك للتعدين، متهمة إياها بتمويل كيانات عسكرية تقف وراء الصراع في السودان.

ويشهد السودان منذ عام 2023، حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأثار فرض قوات الدعم السريع سيطرتها في الآونة الأخيرة على الفاشر، وهي من بين أكبر مدن السودان، مخاوف حيال عمليات القتل الجماعي.

واعتمد الجانبان على شن هجمات بطائرات مسيّرة خلال الأشهر القليلة الماضية.