الصين تتخذ إجراءات عقابية ضد اليابان مع تصاعد الخلاف بين البلدين

نقلت وسائل إعلام يابانية، من بينها شبكة البث العامة (إن إتش كاي)، عن مصادر حكومية لم تسمها الإعلان عن تعليق الصين استيراد المنتجات البحرية من اليابان وسط تصاعد الخلاف بين البلدين.

وتعد الصين سوقا هامة لصادرات اليابان من المنتجات البحرية، حيث بلغت قيمتها في عام 2023 نحو 15.6% من إجمالي صادرات اليابان من هذه المأكولات، التي تبلغ سنويا 390 مليار ين (2.5 مليار دولار).

وفي السياق ذاته نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدرين مطلعين أن إدارة الأفلام الصينية أوقفت عملية الموافقة على أفلام جديدة من اليابان.

كما أوقفت إدارة الأفلام الصينية ستة أفلام يابانية كانت قد وافقت عليها وحددت بالفعل مواعيد عرضها.

يأتي تصاعد الخلاف بين الصين واليابان بعد أن أشارت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال وقع أي هجوم على تايوان.

رد غاضب من الصين

وردّت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتنتهج سياسة “صين واحدة”، على موقف طوكيو بغضب وبسرعة، حيث استدعت السفير الياباني في بيجين للاحتجاج على تصريحات تاكايتشي، ودعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى اليابان، ودعت أولئك الذين يدرسون هناك إلى توخي الحذر.

يذكر أن الصين لم تستأنف إلا مؤخرا شراء المنتجات البحرية من اليابان بعد حظر سابق فرضته عندما بدأت محطة فوكوشيما النووية تصريف المياه المعالجة عام 2023 في المحيط الهادئ بشكل انتقدته بيجين بشدة، وطالبت بمعالجتها للتخلص من المواد المشعة.

وفي محاولة للحد من التوتر بين الجانبين أرسلت طوكيو مدير مكتب شؤون آسيا بوزارة الخارجية اليابانية، ماساكي كاناي، إلى بيجين للتباحث حول سبل تحسين العلاقات.

لكن المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الصينية، ليو جين سونج، أعرب عن عدم رضاه عن المحادثات.

وتظهر هذه الخطوات أن التوترات بين الجارتين طالت القطاع الثقافي وأثارت مخاوف اقتصادية لطوكيو، التي لم تنجح حتى الآن في احتواء غضب الصين من تصريحات تاكايتشي حول تايوان.