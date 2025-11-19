بوتين والسيسي يشاركان في تدشين الوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية (فيديو)

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو في تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية.

وتعد هذه الخطوة خطوة محورية في مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

ووصف الكرملين محطة الضبعة للطاقة النووية بأنها “مهمة للغاية ومشروع رائد للتعاون بين روسيا ومصر“.

وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل المتوسط. ومن المنتظر أن تنتج الوحدة الأولى طاقة كهربائية بمقدار 460 ميغاواتا سنويا.

علاقة استراتيجية بين البلدين

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك الثلاثاء، أن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، إحياء لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية.

وأضاف الشناوي أن مشاركة الرئيسين، السيسي وبوتين، في هذا الحدث الهام “تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتمثل امتدادا لمسيرة التعاون الثنائي المثمر عبر مشروعات عملاقة تركت بصماتها الواضحة على مسار التنمية”، بداية من مشاركة روسيا في تشييد السد العالي في ستينيات القرن الماضي، وصولا إلى إنشاء محطة الضبعة النووية.