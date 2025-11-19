ترامب يصف صحفية بـ”الخنزيرة” بعد سؤال عن علاقته بجيفري إبستين (فيديو)

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسلة وكالة “بلومبرغ” في البيت الأبيض كاثرين لوسي، واصفا إياها بـ”الخنزيرة”، خلال مواجهة كلامية على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان” الجمعة الماضية، بعد طرحها سؤالا عن علاقته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية والاتجار بالقاصرات.

وأثناء مؤتمر صحفي مصغّر مع الصحفيين، سألت لوسي ترامب عن الرسائل الإلكترونية التي كُشف عنها مؤخرا من جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وتحديدا تلك التي ورد فيها ذكر الرئيس.

وكان إبستين قد وصف ترامب بأنه “خطير”، وكتب أنه “التقى بعض الأشخاص السيئين جدا.. لكن لم يكن أحد أسوأ من ترامب”، وادعى أن الرئيس الأمريكي “كان على علم بالفتيات”.

ترامب من جانبه قال إنه لا يعلم شيئا عن الأمر، مضيفا أن التركيز يجب أن ينصب على أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في الرسائل الإلكترونية، بينهم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وعندما حاولت مراسلة “بلومبرغ” في البيت الأبيض، طرح سؤال آخر للمتابعة حول قضية إبستين، التفت إليها ترامب وقال: “اصمتي، اصمتي أيتها الخنزيرة”.

ورغم أن التصريح لم يثر ضجة كبيرة فور وقوعه، إلا أنه لقي اهتماما واسعا الثلاثاء، وأثار انتقادات من صحفيين بارزين، بينهم مذيع شبكة “سي إن إن” جيك تابر الذي وصفه بأنه “مقزز وغير مقبول تماما”، والمذيعة السابقة في “فوكس نيوز” غريتشين كارلسون التي عدّته “مهينا ومنحطا”.

وقالت وكالة “بلومبرغ” في بيان إن “صحفيينا في البيت الأبيض يؤدون خدمة عامة مهمة، ويطرحون الأسئلة دون خوف أو محاباة”، مؤكدة التزامها “بتغطية القضايا العامة بإنصاف ودقة”.