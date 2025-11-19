لم تحظ به إلا 19 دولة.. ترامب يمنح السعودية تصنيفا جديدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف السعودية “حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي”.

وقال ترامب، خلال مأدبة عشاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “نرفع تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى بتصنيفنا رسميا السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم”.

يذكر أن هذا التصنيف لم تحصل عليه إلا 19 دولة أخرى.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، خلال زيارة يسعى فيها لتعزيز العلاقات مع واشنطن.

وحظي ولي العهد السعودي باستقبال حافل في أول زيارة له للبيت الأبيض منذ أكثر من 7 سنوات.

من جهته أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيادة استثمارات بلاده في الولايات المتحدة من 600 مليون دولار إلى نحو تريليون دولار.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه يحظى بصداقة جيدة مع الأمير محمد منذ مدة طويلة.

وأشار ترامب إلى أن “السعودية حليف عظيم” للولايات المتحدة، مؤكدا أنه يعتزم بيع مقاتلات إف-35 للرياض.

وأكد ترامب أن الطائرات التي ستحصل عليها السعودية ستكون مماثلة للطائرات لدى إسرائيل.

وقال ترامب إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع ولي العهد بشأن اتفاق دفاعي مع السعودية.