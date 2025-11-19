سوريا تعلق على زيارة نتنياهو “غير الشرعية” إلى أراضيها

ندّدت دمشق الأربعاء بزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الجانب السوري من خط فضّ الاشتباك حيث يتمركز جنود اسرائيليون.

وقالت الخارجية في بيان “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية إلى جنوب الجمهورية العربية السورية”، معتبرة أنها “تمثّل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وجاءت الزيارة في المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية العام الماضي خلف الحدود المرسومة بين البلدَين بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة بينهما عام 1974.

ورافق نتنياهو وزير الخارجية جدعون ساعر، والدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الشاباك دافيد زيني.

وأظهر مقطع فيديو نشره مكتب نتنياهو وهو يخرج من مروحية ويتجه نحو مركبة كانت في انتظاره، كما بدا وهو يتحدث مع الجنود في نقطة مراقبة.

وقال نتنياهو إن تواجد قواته في المنطقة العازلة بسوريا “بالغ الأهمية”. كما أكد في فيديو نشره مكتبه مخاطبا الجنود “نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا – سواء الدفاعية أو الهجومية. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم”.