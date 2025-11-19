“مجزرة مروعة”.. حماس: الاحتلال استهدف فتية في ملعب رياضي بمخيم عين الحلوة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، إن الاحتلال ارتكب “مجزرة مروعة” في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، واستهدف مجموعة فتية في ملعب رياضي مفتوح يرتاده جميع السكان.

وقالت وزارة الصحة في لبنان إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 4 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وأظهرت لقطات مصورة ارتفاع ألسنة اللهب من محيط المنطقة قرب مسجد خالد بن الوليد في المخيم.

وذكرت الحركة في بيان ” ندين ونرفض العدوان الصهيوني الذي استهدف مكاناً مكتظّاً بالمدنيين وقريباً من أحد المساجد، ونعدّه اعتداءً وحشياً على شعبنا الفلسطيني الأعزل وعلى السيادة اللبنانية”.

وأضافت أن “ادعاءات ومزاعم جيش الاحتلال الصهيوني بأنّ المكان المستهدف هو “مجمع للتدريب تابع للحركة” محضُ افتراءٍ وكذب، يهدف إلى تبرير عدوانه الإجرامي، والتحريض على المخيّمات وشعبنا الفلسطيني، فلا توجد منشآت عسكرية في المخيّمات الفلسطينية في لبنان”.

وأكدت الحركة في بيانها أن ما جرى استهدافه هو “ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو معروف لعموم أهالي المخيم، وأن من تم استهدافهم هم مجموعة من الفتية كانوا متواجدين في الملعب لحظة الاستهداف”.