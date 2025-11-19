وزير الدفاع البريطاني يحذر بوتين

حذّر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بعد رصد سفينة عسكرية روسية في المياه البريطانية للمرة الثانية هذا العام.

وقال هيلي في مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الأربعاء “رسالتي إلى روسيا وإلى بوتين هي التالية: نحن نَراكُم. نعلم ما تفعلون. وفي حال توجهت السفينة يانتار جنوبا خلال الأسبوع، فنحن جاهزون”.

وأوضح أن السفينة العسكرية الروسية “يانتار” أصبحت متمركزة عند حدود المياه البريطانية شمال اسكتلندا، وأنها وجّهت أشعة الليزر نحو طياري سلاح الجو الملكي البريطاني الذين كانوا يراقبون أنشطتها.

برنامج روسي للمراقبة

وأكد هيلي أنها “المرة الثانية هذه السنة التي تدخل فيها هذه السفينة المياه البريطانية”.

وأضاف “إنها جزء من أسطول روسي مُصمّم لتعريض بنيتنا التحتية للغواصات وبنية حلفائنا للخطر”.

وأوضح هيلي أن السفينة تعمل ضمن “برنامج روسي يهدف إلى توفير قدرات للمراقبة في أوقات السلم والتخريب في أوقات الحرب”.

وكان هيلي قد حذّر بوتين في 22 يناير/كانون الثاني، بعد اكتشاف البحرية الملكية البريطانية سفينة التجسس الروسية في بحر المانش ثم في بحر الشمال، حيث نشرت بريطانيا سفنا لمراقبتها.

تحذير من تراجع قدرات الدفاع

يأتي تحذير هيلي في أعقاب تقرير صادر عن أعضاء في البرلمان البريطاني يفيد بأن المملكة المتحدة تفتقر إلى خطة للدفاع عن نفسها ضد هجوم عسكري واسع.

وقال التقرير، الذي أعدته لجنة الدفاع في مجلس العموم، إن المملكة المتحدة “تفتقر إلى خطة للدفاع عن الوطن والأراضي الخارجية”، وحث الحكومة على إطلاق “جهد منسق للتواصل مع الرأي العام بشأن مستوى التهديد الذي نواجهه”.

واعترف هيلي بالأخطار التي تواجه المملكة المتحدة، قائلا إن البلاد تعيش “عصرا جديدا من التهديد يتطلب عصرا جديدا من الدفاع”.