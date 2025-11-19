19 شهيدا وعشرات الإصابات في غارات إسرائيلية على غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 19 شخصا وإصابة العشرات، اليوم الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة وخان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وتصاعدت أعمدة الدخان في حي الزيتون عقب استهداف المنطقة، فيما أدى قصف مبنى الأوقاف إلى استشهاد 3 فلسطينيين.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال نادي الوكالة في منطقة المواصي، ما خلّف إصابات عدة، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر قصف طال شارع صلاح الدين وسط غزة.

وأوضح المراسل أن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين شرق المدينة، مما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة أكثر من 10 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

بيان الجيش

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن “مخربين أطلقوا النار نحو المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في خان يونس”، معتبرا ذلك “خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار”، دون وقوع إصابات في صفوف قواته.

وأضاف البيان أن الجيش بدأ بمهاجمة أهداف لـ(حماس) في أنحاء قطاع غزة ردا على ذلك، مؤكدا أن قواته “تبقى منتشرة في المنطقة وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري على دولة إسرائيل“.

حصيلة الضحايا

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 69,513 شهيدا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين 170,745 مصابا. ولا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض نتيجة القصف المستمر.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الشهداء 280 وعدد المصابين 672، بينما تم انتشال 571 جثمانا من بين الركام خلال الأيام الماضية.