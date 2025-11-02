العراق وتركيا يوقعان أول اتفاقية لإدارة المياه المشتركة

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، التوصل إلى وثيقة اتفاق مع الجانب التركي بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة بين البلدين، واصفا الخطوة بأنها “تطور نوعي في العلاقات الثنائية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده حسين مع نظيره التركي هاكان فيدان بمقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد، حيث أكد أن “العلاقات بين العراق وتركيا تاريخية”، وأن الزيارة تهدف إلى بحث ملف المياه الذي يمثل أولوية مشتركة بين البلدين.

وأوضح الوزير العراقي أن 26 مذكرة تفاهم تجمع الجانبين في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن الوثيقة الجديدة “تخص كيفية إدارة المياه”، وستنظم آليات توزيع الموارد المائية بشكل عادل ومتوازن.

وأضاف حسين أن العراق “يدعم المباحثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني”، معربا عن أمله في “التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويعزز استقرار المنطقة”.

الأولى من نوعها

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاقية مع العراق بشأن المياه هي الأولى من نوعها بين البلدين، مشددا على دعم بلاده الكامل لبغداد في ملفات الأمن والاستقرار والتنمية والإعمار.

وقال فيدان “بحثنا في بغداد العمل المشترك في مجالي المياه والتجارة، والاتفاقية التي سنوقعها اليوم بشأن المياه ستفتح الطريق أمام إصلاح البنى التحتية المائية”، مضيفا أن “هناك عددا من الاتفاقيات الأخرى ستُوقَّع اليوم لتعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي”.

وأشار الوزير التركي إلى وجود تعاون مثمر في مجال الطاقة بين أنقرة وبغداد، مؤكدا أن “التعاون بين دول المنطقة يجب أن يكون في أعلى مستوياته لتحقيق التنمية الشاملة”.

وختم فيدان كلمته بتوجيه الشكر إلى القيادة العراقية العليا ورئيس الوزراء على “جهودهم في دعم مشروعات التنمية وتعزيز الشراكة الإقليمية”.