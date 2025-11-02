أول دولة في العالم تمنع التدخين على جيل كامل من الشباب

أصبحت جزر المالديف، بدءا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أول دولة في العالم تُقر حظرا على التدخين بالنسبة للشباب.

وأفادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أنه يُمنع على مواليد عام 2007 وما بعده شراء أو استخدام أو بيع منتجات التبغ داخل البلاد، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المالديفية.

وأوضحت الوزارة أن “الحظر يشمل جميع أشكال التبغ”، وأن منافذ البيع “مُلزَمة بالتحقق من العمر قبل إتمام أي عملية بيع”.

“جيل بلا تبغ”

وأشارت الوزارة، وفق الصحيفة، إلى أن هذه السياسة، التي أطلقها الرئيس محمد معز مطلع العام، تهدف إلى حماية الصحة العامة وتكوين “جيل بلا تبغ”.

وتطرقت “لوفيغارو” إلى أن هذا القرار سيُطبَّق أيضا على الزوار والسياح، في بلد يُعَد من أبرز الوجهات السياحية في العالم، ويتكون من 1191 جزيرة مرجانية ممتدة على نحو 800 كيلومتر عبر خط الاستواء.

كما ذكّرت وزارة الصحة بأن حظرا كاملا على استيراد وبيع وتوزيع وحيازة واستخدام السجائر الإلكترونية وأجهزة ومنتجات التدخين الإلكتروني لا يزال ساريا، ويشمل جميع الأفراد مهما كانت أعمارهم.

غرامة مالية كبيرة

وبحسب القانون الجديد، فإن بيع منتجات التبغ لقاصر يعرّض المخالف لغرامة تبلغ 50 ألف روفية مالديفية (نحو 3247 دولارا)، في حين يعاقب استخدام أجهزة التدخين الإلكتروني بغرامة تبلغ 5 آلاف روفية (نحو 325 دولارا).

وتلفت الصحيفة الفرنسية إلى أن دولا أخرى تدرس إجراءات مشابهة، من بينها المملكة المتحدة التي تناقش أيضا منع التبغ عن الأجيال الجديدة، كما أقرت نيوزيلندا قانونا مشابها، وكانت أول دولة تتبنى مثل هذا القانون، لكنها تراجعت عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد أقل من عام على تطبيقه.