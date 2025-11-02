شاهد: الصليب الأحمر يتسلم جثامين 3 أسرى إسرائيليين من حماس

تسلم الصليب الأحمر الدولي اليوم الأحد جثامين 3 أسرى إسرائيليين من حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي وكتائب القسام في بيانين منفصلين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إن الصليب الأحمر أبلغه بأنه “بات في عهدته 3 نعوش لأسرى متوفين، وهي في طريقها إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة”، مضيفا أن عملية التسليم ستتم عبر معبر كيسوفيم شرق القطاع.

وأكد البيان أن “على حركة حماس الالتزام بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة جميع الأسرى الشهداء”.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) قد أعلنت عبر قناتها على تطبيق تليغرام أنها ستسلم جثامين 3 جنود إسرائيليين في تمام الساعة 18:00بتوقيت غرينتش، موضحة أنه تم العثور على جثامينهم في وقت سابق اليوم الأحد داخل أحد الأنفاق بجنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا التسليم في إطار المرحلة الجارية من اتفاق الهدنة بين الجانبين، الذي يتضمن تبادل أسرى وجثامين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

ووفق بيانات سابقة للحركة، فقد أعادت حماس حتى الآن 17 جثمانا من أصل 28 قتيل كانت من المفترض إعادتها منذ بدء تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن صعوبة تحديد أماكن الرفات في بعض المناطق تبطئ عملية التسليم.

وفي إسرائيل، عبر منتدى عائلات الأسرى عن استيائه من التأخير في إعادة الجثامين، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”التحرك بحزم لضمان التنفيذ الفوري لالتزامات حماس بموجب الاتفاق وإعادة جميع الأسرى المتوفين إلى إسرائيل”، وفق منشور صدر عن المنتدى على منصة “إكس”.