شبكة أطباء السودان: الدعم السريع لا يزال يحتجز آلاف المدنيين في الفاشر ويمنعهم من مغادرتها

قالت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، إن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز الآلاف من المدنيين داخل مدينة الفاشر، وتمنعهم من مغادرتها، بعد أن صادرت جميع الوسائل العاملة في نقل النازحين.

وأضافت الشبكة، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، أن “قوات الدعم السريع أعادت عددا من الفارين إلى داخل المدينة جبرا، من بينهم مصابون بطلقات نارية أثناء محاولتهم الهروب، وآخرون يعانون من سوء التغذية.”

وأكدت الشبكة في بيانها أن “استمرار احتجاز هذا العدد الكبير من المدنيين في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، وشُحٍّ حاد في الأدوية، ونقصٍ في الكوادر الطبية، التي لا تزال الدعم السريع تحتجز بعض أفرادها، فيما لا يزال آخرون مختطفين من قبل عناصرها، يشكّل كارثة إنسانية متفاقمة.”

وطالبت الشبكة “بإطلاق سراح المدنيين فورا، وفتح مسارات آمنة لخروجهم وإتاحة الفرصة للمنظمات العاملة لدفن الجثث التي يمثل بقاءها منتشرة في أطراف المدينة كارثة بيئية”.

تنديد دولي بالفظائع في الفاشر

وندت عدة دول ومنظمات دولية بالفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، وما حولها، واستهداف المدنيين على أساس عرقي.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس، أمس السبت “الفظائع الجماعية المُبلَّغ عنها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر”.

وطالبت الخارجية الأمريكية في منشورها قوات الدعم السريع “بالتوقف عن الانخراط في الأعمال الانتقامية ذات الطابع العرقي”.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الألماني، خلال كلمته أمام منتدى “حوار المنامة” في البحرين السبت، إن “قوات الدعم السريع تعهدت علنا بحماية المدنيين وستحاسَب على هذه الأفعال”.

“فظائع وإعدامات وتجويع”

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، التي شاركت في منتدى المنامة، التقارير الواردة من دارفور خلال الأيام الأخيرة بأنها “مروّعة حقا”.

وقالت كوبر عما يحدث في الفاشر “فظاعات وإعدامات جماعية وتجويع واستخدام مدمّر للاغتصاب سلاحا في الحرب، في حين يتحمل الأطفال والنساء وطأة أكبر أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين”.

كما نددت منظمة “أطباء بلا حدود” في بيان “بالفظائع الجماعية والمجازر المروعة” التي شهدتها الفاشر والمناطق المحيطة، وأوضحت أنها “استهدفت تحديدا مجموعات عرقية”.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 13 مليون شخص أُجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب الدائرة في السودان منذ إبريل/نيسان 2023.

وأوضحت المفوضية أن هذا العدد الهائل من النازحين في السودان يجعله الدولة التي تضم أكبر عدد من النازحين داخليا على مستوى العالم.