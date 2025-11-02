طعن جماعي في قطار قرب لندن يوقع 10 مصابين وشرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق

أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح متنوعة في حادث طعن جماعي بسلاح أبيض في أحد القطارات السبت.

وقالت الشرطة البريطانية إنه تم نقل 10 مصابين إلى المستشفيات بعد الهجوم الذي وقع على متن قطار كان متجها من مدينة دونكاستر إلى العاصمة لندن.

وقالت الحكومة البريطانية إن وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيقات في الحادث.

وذكر بيان لشرطة النقل والمواصلات في بريطانيا على صفحتها على منصة إكس أنه “تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى ويعتقد أن 9 منهم أصيبوا بإصابات تهدد الحياة”.

وأضاف البيان “إنه حادث ضخم، وشرطة مكافحة الإرهاب تدعم تحقيقنا بينما نعمل على تحديد الملابسات والدوافع الكاملة لهذا الحادث”.

ووقع الهجوم بينما كان القطار يتجه جنوبا نحو هنتينغدون، وهي بلدة تقع على بعد مسافة قليلة شمال غرب مدينة، كامبريدج مساء السبت.

من جانبه عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “تعاطفه مع كل المتضررين” بعد “الحادث المروع”.

وقالت شرطة كامبريدجشير، وهي قوة الشرطة المحلية، إن عناصر الشرطة المسلحة حضروا إلى مسرح الحادث في محطة هنتينغدون فور وصول القطار واعتقلوا شخصين في محطة المدينة التي تقع على بعد حوالي 120 كيلومترا شمالي لندن.