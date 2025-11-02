مدير الشؤون الصحية في غزة: “الاحتلال يواصل سياسة التقتير في إدخال المساعدات رغم وقف إطلاق النار”.
أكد مدير عام الشؤون الصحية في قطاع غزة د/ منير البرش أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل سياسة التقتير وإدخال المساعدات قطرة بقطرة إلى القطاع المحاصر.
وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال البرش “الاحتلال ينتهج سياسة التقتير على قطاع غزة ويضع عراقيل وقيود على التنقل والحركة ودخول مواد البناء والوقود والأدوية”.
وأضاف “ما وصل حتى اللحظة لوزارة الصحة ما يقارب ستين شاحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية منذ بداية وقف إطلاق النار وهو ما يقارب 10%” من بعض الاحتياجات.
وأردف البرش “ما وصل من المساعدات بشكل عام ما يقارب من 24% من المساعدات بشكل عام وما وصل من المحروقات ما يقارب 10% والحقيقة نحن أمام سياسة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي في تقتيره على غزة والفتح بهذه الطريقة مع أن المجاعة لم تنته ولم توقف”.
وبخصوص قوافل المعونات التي يمنعها الاحتلال قال البرش “فيما يتعلق بقافلة المساعدات التي كان يعدها اليونيسيف بالأمس وكانت قافلة كبيرة تجهز لدخول غزة لكن هذه القافلة منعت من الدخول واعتقل ممثل اليونيسيف في المكان داخل الخط الأخضر ورغم أنه كان قد تم التنسيق الكامل له من قبل إلا أنه تم اعتقاله داخل معبر كرم أبو سالم”.
وأضاف أن الاحتلال يسمح بإدخال بعض المواد غير الأساسية بينما يمنع بشكل كبير إدخال المواد والأدوية الأساسية.