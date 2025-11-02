الأخبار|أمريكا

مسؤول أمريكي: “الشرع يزور واشنطن خلال أيام ويلتقي ترامب”

الرئيس السوري أحمد الشرع التقى ترامب قبل أشهر في الرياض
الرئيس السوري أحمد الشرع التقى ترامب قبل أشهر في الرياض (غيتي)
Published On 2/11/2025

حفظ

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية السبت إن الرئيس دونالد ترامب سوف يستضيف الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مكلف بالتعليق على اللقاء الذي لم يتم الإعلان رسميا عنه بعد “إن الاجتماع من المتوقع أن يعقد في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني”.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وكان الرئيس الشرع قد التقى ترامب في المملكة العربية السعودية في مايو/ أيار الماضي، في أول لقاء بين رئيس سوري ورئيس أمريكي منذ 25 عاما.

واعتبر الاجتماع، الذي عقد على هامش لقاء ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي، بمثابة تحول كبير في الأحداث بالنسبة لسوريا التي لا تزال تتكيف مع الحياة بعد حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عاما.

وكان الشرع في السابق مدرجا على قائمة مكافآت أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار مقابل رأسه.

ومن المنتظر أن يوقع الشرع خلال زيارته اتفاقية للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، حسبما قال المسؤول.

وأصبح الشرع في اجتماع مايو/ أيار أول زعيم سوري يلتقي رئيسا أمريكيا منذ لقاء حافظ الأسد بيل كلينتون في جنيف عام 2000.

المصدر: أسوشيتد برس + الألمانية

إعلان