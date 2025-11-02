الأخبار|إسرائيل

مستشار سابق لشؤون الأمن القومي الأمريكي: “وقف إطلاق النار في غزة هش لكنه سيصمد”

دمار هائل في غزة بعد سنتين من الحرب (رويترز)
Published On 2/11/2025
آخر تحديث: 02:29 AM (توقيت مكة)

اعتبر مارك فايفل المستشار السابق لشؤون الأمن القومي الأمريكي أن وقف إطلاق النار في غزة هش لكنه سيصمد.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت، قال فايفل إن نقاط الخلاف التي يمكن أن تفجر الاتفاق “يعتمد الكثير منها على دول الجوار وينبغي عليهم لعب دور فاعل وقد انخرطوا من قبل في الكثير من عمليات الوساطة مثل تركيا كما أن هناك خبراء عسكريين من دول مثل مصر وقطر والمملكة المتحدة“.

وأضاف فايفل “ينبغي أن يكون كل هؤلاء جزءا من خلية الإدارة كما يجب أن يتم تعيين عدد من التكنوقراط الفلسطينيين للإشراف على إدارة الوزرارات التي غادرتها حماس عام 2007″.

ووقعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتفاقا لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة أمريكية بهدف إنهاء حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على سكان القطاع والتي استمرت نحو عامين.

ورغم وقف إطلاق النار لا تزال إسرائيل تواصل خروقاتها للاتفاق بشكل يومي.

المصدر: الجزيرة مباشر

