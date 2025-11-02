هآرتس: انتحار ضابط إسرائيلي رفيع يُعَد من أقدم مشغلي المسيَّرات في الجيش

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن انتحار ضابط رفيع في سلاح الجو الإسرائيلي، بعد معاناة طويلة من اضطرابات نفسية حادة ناجمة عن مشاهد القتل والدمار في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضابط الذي يُعَد من أقدم مشغلي الطائرات المسيَّرة، رغم خضوعه لعلاج نفسي، لم يبعده الجيش عن الخدمة نظرا لخبرته، إذ كان من أبرز المتخصصين في هذا المجال.

“كنت أؤمن بما نفعله”

وأفادت الصحيفة بأن حالة الضابط ليست استثنائية، حيث رُصدت حالات انتحار ومعاناة مشابهة بين مشغلي الطائرات المسيَّرة الذين يعيشون صراعا أخلاقيا مؤلما رغم بُعدهم الجغرافي عن ساحة القتال.

ونقلت عن أحدهم قوله إنه أطلق النار على هدف تبيَّن لاحقا أنه طفلان، مضيفا “كنت أؤمن بما نفعله، لكني خرجت من الحرب إنسانا آخر”.

وأخيرا كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش خلال 18 شهرا، في حين فقد 36 عسكريا حياتهم بالانتحار خلال الفترة نفسها.