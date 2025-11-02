وزير الدفاع البريطاني يعلن تجريد الأمير السابق أندرو من آخر رتبه العسكرية

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الأحد، أن الأمير السابق أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، سيجرد من رتبة نائب أدميرال الفخرية في البحرية الملكية، وهي آخر ما بقي لديه من الألقاب العسكرية الفخرية.

وقال هيلي إن وزارته “تعمل على سحب” هذه الرتبة التي منحت للأمير السابق في عيد ميلاده الخامس والخمسين عام 2015.

وأضاف هيلي “بوجه عام، تسترشد الحكومة بالقرارات والأحكام التي يتخذها الملك”، موضحا أنه “في وزارة الدفاع، ينطبق الأمر نفسه تماما. لقد رأينا أندرو يتنازل عن المناصب الفخرية التي شغلها في الجيش، وبناء على توجيهات الملك، نعمل الآن على سحب آخر ألقابه الفخرية، وهو لقب نائب الأدميرال”.

وكان أندرو ماونتباتن وندسور، كما يُسمّى الآن بعد سحب لقبه الملكي، قد شارك في حرب جزر فوكلاند عام 1982 طيارًا لمروحية في البحرية الملكية، وتقاعد من الجيش في 2001 بعد 22 عاما من الخدمة.

الموقف من ميدالياته العسكرية

وذكرت صحيفة الغارديان أنه عندما تم توجيه سؤال إلى هيلي عما إذا كان من الممكن أن يفقد ماونتباتن وندسور ميدالياته العسكرية أيضًا، قال هيلي إنها “ميداليات لخدمته”.

وأضاف هيلي “كما هو الحال مع رتبة نائب الأدميرال ولقبه، فإننا نسترشد بالقرارات التي يتخذها الملك”.

وكشفت صحيفة الغارديان الجمعة أن الملك مستعد لأن يدفع شخصيا راتبا سنويا لشقيقه، وأن المحادثات بشأن الحزمة المالية التي سيحصل عليها أندرو لا تزال جارية.

تصاعد الضغوط من الرأي العام

وكان الملك تشارلز قد أعلن، الخميس، تجريد شقيقه الأصغر من ألقابه الملكية ومنزله، وسط استنكار متزايد من قبل الرأي العام في بريطانيا، لارتباطه برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بالدعارة في القاصرات، الذي توفي في زنزانته أثناء انتظار المحاكمة عام 2019.

ونفى الأمير السابق إقامة علاقات جنسية مع فرجينيا جيوفري، التي اتهمت جيفري إبستين باستغلالها جنسيا، واتهمت أندرو بممارسة الجنس معها عندما كانت قاصرا.

ونُشرت مؤخرا مذكرات فرجينيا جيوفري، التي انتحرت في إبريل/نيسان الماضي، وكشفت تفاصيل أكثر عن علاقتها بأندرو، ورحب شقيقها بقرار الملك تجريد شقيقه من ألقابه الملكية.

وفي بيان أصدره الخميس، أكد الملك تشارلز والملكة كاميلا أن “أفكارهما وتعاطفهما العميق كان وسيظل مع الضحايا والناجين من جميع أشكال الانتهاكات”.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت وثائق نشرت ضمن إجراءات قضائية أميركية عن تبادل رسائل إلكترونية بين أندرو وإبستين عام 2010، بعيد إطلاق سراح الأخير من السجن حيث كان يقضي عقوبة بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات. وفي إحدى الرسائل، قال له أندرو “سيكون من دواعي سروري أن نلتقي شخصيا”.