“إن بي سي”: ترامب يوافق على خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على خطة للسلام بين روسيا وأوكرانيا، طُوِّرَتْ بهدوء خلال الأسابيع الماضية من قبل كبار المسؤولين في الإدارة.

ونقلت شبكة “إن بي سي” عن المسؤول أن الخطة تم وضعها بالتشاور مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف ومسؤولين أوكرانيين، كما شارك في صياغتها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى مستشاري الرئيس، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إنهاء “حرب معقدة وقاتلة” كالتي تشهدها أوكرانيا يتطلب تبادلا واسعا للأفكار الجادة والواقعية، مشيرًا إلى أن تحقيق سلام دائم يستلزم موافقة الطرفين على “تنازلات ضرورية، حتى وإن كانت صعبة”.

خطة أمريكية لإنهاء الحرب

كان موقع اكسيوس نقل في وقت سابق عن مسؤول أوكراني قوله: أن ستيف ويتكوف، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش خطة جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع رستم عمروف، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للأمن القومي، خلال اجتماع عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع في ميامي. وقال المسؤول الأوكراني: “نعلم أن الأمريكيين يعملون على أمرٍ ما”.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض بدأ بإحاطة المسؤولين الأوروبيين والأوكرانيين بالخطة الجديدة، موضحًا أن الخطة ستُعدّل بناءً على آراء الأطراف المختلفة.

الطرح الروسي

المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الروسي كيريل ديمترييف، أكد لموقع أكسيوس أنه أمضى ثلاثة أيام مع ويتكوف وأعضاء آخرين من فريق ترامب خلال زيارته لميامي من 24 إلى 26 أكتوبر.

وأضاف ديمترييف أنه متفائل بشأن نجاح الاتفاق، لأنه، على عكس الجهود السابقة، “نشعر أن الموقف الروسي مسموع بالفعل”.

وأشار ديمترييف إلى أن الفكرة الأساسية تتمثل في تبني المبادئ التي اتفق عليها ترامب وبوتين في ألاسكا في أغسطس، وتقديم مقترح “لمعالجة الصراع في أوكرانيا، وكذلك لاستعادة العلاقات الأمريكية الروسية ومعالجة المخاوف الأمنية الروسية”.

وأضاف: “إنه إطار عمل أوسع بكثير، يطرح ببساطة سؤال: كيف نحقق أمنًا مستدامًا لأوروبا، وليس فقط لأوكرانيا؟”.

وأوضح ديمترييف أن الجانب الأمريكي يعمل على شرح فوائد نهجه للأوكرانيين والأوروبيين، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في وقت تحقق فيه روسيا “نجاحات إضافية في ساحة المعركة” وتزداد نفوذًا.

خطة السلام المقترحة

وقال موقع أكسيوس أن الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة، تنقسم إلى أربعة محاور رئيسية:

السلام في أوكرانيا.الضمانات الأمنية.الأمن في أوروبا.مستقبل العلاقات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل الخطة مع القضايا الخلافية، مثل السيطرة الإقليمية في شرق أوكرانيا، حيث تتقدم القوات الروسية ببطء لكنها لا تزال تسيطر على مساحة أقل بكثير مما يطالب به الكرملين.