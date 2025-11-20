الاتحاد الأوروبي يناقش تدريب الشرطة الفلسطينية في غزة وفرض عقوبات على قوات الدعم السريع بالسودان

أكدت (كايا كالاس) الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن الاتحاد سيفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية.

جاء حديث المسؤولة الأوربية في تصريح للصحفيين، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس لبحث التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط والوضع في السودان.

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، قالت المسؤولة الأوربية، إن الاتحاد الأوروبي سيدرب 3 آلاف شرطي فلسطيني. وأضافت “علينا التركيز على الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة”.

وأشارت كايا كالاس إلى أن الاجتماع سيناقش تغيير تفويض البعثة في معبر رفح وتدريب الشرطة الفلسطينية عقب قرار مجلس الأمن.

وزير الخارجية الهولندي: اتفاق وقف إطلاق النار في #غزة صامد وسوف تكون هناك انتهاكات من الجانبين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ObRisJECoK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2025

فرض عقوبات على الدعم السريع

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، إن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب.

وقال بارو “سنقترح فرض عقوبات على الرجل الثاني في قوات الدعم السريع بسبب الانتهاكات في السودان”، مشيرا إلى أن الوضع في السودان يزداد سوءا خاصة في الفاشر.

وعن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، أدان وزير الخارجية الفرنسي انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار المتكرر في غزة.

وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو :

📌الوضع في السودان يزداد سوءا خاصة في الفاشر

📌الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع يجب ألا تمر دون عقاب

📌سنقترح فرض عقوبات على الرجل الثاني في قوات الدعم السريع بسبب الانتهاكات في السودان#الجزيرة_مباشر #السودان #الفاشر pic.twitter.com/GDNSEwT4eq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2025

وقال، إن بلاده جاهزة للمشاركة بـ100 من قوات الدرك لحفظ الأمن في قطاع غزة ضمن القوات الدولية، وشدد على جميع الأطراف أن تلتزم بشكل صارم بمخطط السلام الأمريكي “الذي حاز على تأييد الأمم المتحدة”.

وفيما يتعلق بالوضع في إفريقيا، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده تتابع بقلق كبير انهيار الوضع الأمني في الساحل الإفريقي وبشكل خاص في مالي.

“اتفاق غزة صامد”

من جانبه قال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد. وأضاف “لكن سوف تكون هناك انتهاكات من الجانبين”.

وعن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، قال فان فيل “من المهم أن توافق أوكرانيا على أي خطة لتحقيق السلام مع روسيا ويجب التوصل لإنهاء الحرب”.

وأضاف “يجب مكافحة الفساد في أوكرانيا. وعلى الرئيس زيلينسكي اتخاذ موقف صارم ضد الفساد”.

Russia’s overnight strikes on Kyiv make clear that Russia intends to press on with war. In Berlin today we discussed how to increase our support to Ukraine while building up Europe’s defence. My press remarks here ↓ pic.twitter.com/BSpdwje8pw — Kaja Kallas (@kajakallas) November 14, 2025

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل لمناقشة آخر التطورات في حرب روسيا وأوكرانيا وجهود السلام في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ الوزراء بمناقشة مع وزير الخارجية الأوكراني (أندريه سيبيها) حول الاحتياجات الأكثر إلحاحا لكييف، وتجري الجهود لتوفير دعم مالي طويل الأجل إضافي، بما في ذلك احتمال استخدام الأصول الروسية المجمدة التابعة للدولة لدعم أوكرانيا.

كما يناقش وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي جهود السلام في غزة بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعم خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن رغبتهم في أن يكون للتكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة، دور أكبر في تحقيق السلام في المنطقة.

وتشمل المواضيع الأخرى على جدول الأعمال الوضع الحالي في السودان بعد إعلان المجاعة في مزيد من المناطق في البلد الممزق بالحرب، وتقارير عن فظائع جماعية في مدينة الفاشر.