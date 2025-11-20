الجيش الإسرائيلي يعلن قتل “قياديين” في حماس بغارات على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل عبد الله أبو شمالة، الذي وصفته بأنه رئيس المنظومة البحرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفادي أبو مصطفى، “مسؤول الأنفاق في لواء خان يونس” وفقا للبيان، خلال غارات جوية نُفذت على أهداف في أنحاء قطاع غزة أمس.

وزعم الجيش في بيان أن الغارات جاءت “ردًا على خرق اتفاقية وقف إطلاق النار”، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وقال البيان إن أبو شمالة يُعد من “أبرز قيادات المنظومة البحرية للحركة، وتولّى عدة مناصب فيها، وشارك في محاولة اقتحام موقع زيكيم البحري خلال حرب عام 2014، كما أشرف على تدريب عناصر المنظومة البحرية على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول والتخطيط له، ونفّذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب الجارية”.

وأضاف البيان أن أبو مصطفى كان “مسؤولاً عن الأنفاق في إحدى كتائب خان يونس، وشارك في احتجاز أسرى إسرائيليين، بينهم نمرود كوهين ودافيد كونيو وآخرون”.

ولم يصدر بيان من حركة حماس أو من كتائب القسام الجناح العسكري لها بخصوص اغتيال القياديين فيها.

وأمس الأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي، 25 فلسطينيا، وأصاب 77 آخرين، في سلسلة غارات متتابعة استهدفت مناطق عدة بالقطاع انسحب منها، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.